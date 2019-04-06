BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bir grup sivil aktivist tarafından "Irak için okuyoruz" adlı kültür ve sanat festival düzenlendi.

Bağdat'ta "Irak Kültürünü Koruma Anıtı"nın bulunduğu parkta bir grup genç aktivist tarafından düzenlenen festivalde, çeşitli kitap ve dergilerin yanı sıra resim ve fotoğraf sergileri açıldı.

Iraklıları kitap okumaya teşvik etme amacı taşıyan festivalde, müzik ve eğlence programları ile çeşitli yarışmalar da gerçekleştirildi.

Festivali düzenleyenler arasında yer alan Mahir Ubudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliği düzenleyerek toplumu kitap okumaya teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tablolarıyla festivale katılan ressam Nağam Salih de, resimlerinin özellikle genç kuşağı kitap okumaya teşvik etme mesajı içerdiğini anlattı.

Salih, Irak'taki genç kesimin çeşitli alanlarda etkin role sahip olduğunu kaydederek, hükümetin de bu kesimi desteklemesi gerektiğini vurguladı.

