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Bağdat'ta "Irak Sinema Günleri" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 21:31 | Son Güncelleme

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 gün sürecek film gösterimlerinde Irak sinemasından örnekler beyaz perdede izleyiciyle buluşacak - Irak Sinema ve Tiyatro Dairesi Başkanı İkbal Naim: "Komşumuz Türkiye ile kültürel ve diğer birçok alanda ortak bağlara sahibiz. Türk sinemasıyla iş birliği yapmayı temenni ediyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sinema ve Tiyatro Dairesi tarafından düzenlenen "Irak Sinema Günleri" başladı.

Bağdat'taki Ulusal Tiyatro Merkezi'nde 3 gün sürecek gösterimlerde, ödüllü Iraklı yönetmenlerin çektiği onlarca eski ve yeni film beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

AA muhabirine konuşan Irak Sinema ve Tiyatro Dairesi Başkanı İkbal Naim, yetenekli genç yönetmenlerin son yıllardaki üretimleriyle Irak sinemasını yurt dışına taşıdıklarını söyledi.

Irak sinemasının 1920'lere uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Naim, "Irak'ta beyaz perdeye aktarılmayan çeşitli hikayeler var. Bu gibi etkinliklerle Irak sinemasının uluslararası düzeye erişmesi için destek arayışı içindeyiz." dedi.

- "Türk filmlerinin özel lezzeti var"

Irak Sinema ve Tiyatro Dairesi Başkanı, Türk dizileri ve filmlerinin kalitesine de övgüde bulundu ve Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini aktardı.

"Türk dizi ve filmlerinin özel lezzeti var. Bunlar, kaliteli yapımlara sahip ödüllü filmler. İzlediğimiz çok başarılı Türk yönetmenler var." diyen Naim, şöyle devam etti:

"Komşumuz Türkiye ile kültürel ve diğer birçok alanda ortak bağlara sahibiz. Türk sinemasıyla iş birliği yapmayı temenni ediyoruz. Türkiye, filmleri aracılığıyla her daim evimizdeki televizyonların misafirdir. Biz de Türkiye'deki televizyonlar aracılığıyla onların misafiri olmayı diliyoruz. Sinema, tiyatro ve drama anlamında Türkiye ile iş birliği olmasını istiyoruz çünkü iki ülke de kültürel ve sanat anlamında köklü bir ortak bağına sahip."

- "Türk yönetmenlerden istişareler aldım"

"Göç" adlı filmi yeni gösterime girecek Iraklı yönetmen Muhammed Darraci de Irak ve Türkiye'nin sinema alanında iş birliğinin önemine değindi.

Darraci, "Irak sineması çok iyi işler üretmeli ki Türkiye gibi sineması gelişmiş bir ülkeyle iş birliğine girsin. İbn-i Babil (Babil'in Oğlu) adlı filmimde çok önemli Türk kadın yönetmenlerden istişareler aldım. Filmlerim Ankara, İstanbul ve İzmir'de gösterildi ve ödüller aldı." diye konuştu.

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Bağdat ırak sinema

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