BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sinema ve Tiyatro Dairesi tarafından düzenlenen "Irak Sinema Günleri" başladı.

Bağdat'taki Ulusal Tiyatro Merkezi'nde 3 gün sürecek gösterimlerde, ödüllü Iraklı yönetmenlerin çektiği onlarca eski ve yeni film beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

AA muhabirine konuşan Irak Sinema ve Tiyatro Dairesi Başkanı İkbal Naim, yetenekli genç yönetmenlerin son yıllardaki üretimleriyle Irak sinemasını yurt dışına taşıdıklarını söyledi.

Irak sinemasının 1920'lere uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Naim, "Irak'ta beyaz perdeye aktarılmayan çeşitli hikayeler var. Bu gibi etkinliklerle Irak sinemasının uluslararası düzeye erişmesi için destek arayışı içindeyiz." dedi.

- "Türk filmlerinin özel lezzeti var"

Irak Sinema ve Tiyatro Dairesi Başkanı, Türk dizileri ve filmlerinin kalitesine de övgüde bulundu ve Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini aktardı.

"Türk dizi ve filmlerinin özel lezzeti var. Bunlar, kaliteli yapımlara sahip ödüllü filmler. İzlediğimiz çok başarılı Türk yönetmenler var." diyen Naim, şöyle devam etti: