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Bağdat’ta "Iraklıyım Okuyorum" festivali düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 19:32 | Son Güncelleme

Bağdat’ta "Iraklıyım Okuyorum" festivali düzenlendi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta geleneksel "7. Iraklıyım Okuyorum" festivali düzenlendi.

Bağdat'ta bir grup sivil aktivist tarafından Dicle Nehri kenarındaki Ebu Nuas Bahçesi'nde düzenlenen festivalde, çok sayıda kitap ve dergi sergilendi.

Kitap okumaya teşvik mesajı taşıyan ve okurların yoğun ilgi gösterdiği festivalde ayrıca müzik dinletisi yapıldı, çocuk oyunları sahnelendi.

Festivalin organizatörlerinden Zeyneb el-Meşşat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde ziyaretçilere 25 bin ücretsiz kitap dağıtacaklarını dile getirerek, bu kitapların çeşitli uzmanlık alanlarını kapsadığını söyledi.

Festivalde çeşitli bilimsel yarışmaların da yer aldığını ifade eden Meşşat, bununla özellikle genç kesimi kitap okumaya teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak kitap

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