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Bağdat'ta İran'ı eleştiren Şii milis lider tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 01:16 | Son Güncelleme

Bağdat'ta İran'ı eleştiren Şii milis lider tutuklandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'ı eleştiren Şii milis gücü Ebu Fazıl Abbas Tugayı lideri Avs Havaci'nin, askeri bir güç tarafından tutuklandığı bildirildi.

Bağdat'taki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Operasyonlar Komutanlığı ve Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'nden oluşan ortak askeri güç, Havaci'yi başkentin merkezindeki karargahından alarak tutukladı.

Şii milis liderinin hangi gerekçeyle tutuklandığı yönünde henüz resmi açıklama yapılmadı.

- İran'ı eleştirmişti

Avs Havaci, saatler önce katıldığı bir televizyon programında İran'ı eleştirmişti. Havaci, romancı Ala Meşdub'un ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, "Ala Meşdub, İran'a bağlılık ve sevgi besleyenlerce öldürüldü." ifadelerini kullanarak, söz konusu romcancıyı İran destekli silahlı grupların öldürdüğünü ima etmişti. Havaci, Irak'ta yabancı ülkelerin askeri varlığına son verilmesi ve İran'ın ülkesinin içişlerine karışmaması gerektiğini de aynı yayında dile getirmişti.

Iraklı romancı ve aktivist Ala Meşdub, 2 Şubat'ta Kerbela kentindeki evinin önünde kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Şii mezhebine mensup Meşdub, yaklaşık iki hafta önce sosyal medya hesabı üzerinden İran devrim lideri Ayetullah Humeyni’yi eleştiren yazı yazmıştı. Meşdub'un yazısından sonra öldürülmesi ülkede tartışmalara neden olmuştu.

Meşdub'un ülkedeki bazı Şii din adamlarını eleştiren yazıları da bulunuyor.

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