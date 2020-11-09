Bağdat'ta IŞİD Saldırısında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Irak’ın başkenti Bağdat’ta IŞİD tarafından bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Gözetleme kulesinin hükümet tarafından da desteklenen bir aşirete ait olduğu ifade ediliyor.

IŞİD militanlarının Bağdat havalimanı yakınlarındaki denetleme noktasına el bombaları attıkları ve ardından da ateş açtıkları belirtiliyor.

AFP Haber Ajansı’na bilgi veren bir güvenlik yetkilisi, “IŞİD, gözetleme kulesine saldırdı ve Haşed aşiretine mensup 5 kişiyi ve saldırıyı görüp yardıma gelen 6 sivil vatandaşı öldürdü” dedi.

Bölgedeki hastane yetkilileri 8 kişinin de saldırı sonucu yaralandığını ve tedavi altına aldıklarını söyledi.

Henüz IŞİD’ten saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı ve saldırı üstlenilmedi. Irak’ta IŞİD’e karşı uzunca bir süre önce zafer ilan edilmiş olsa da örgütün uyuyan hücrelerinin zaman zaman çeşitli saldırılar düzenledikleri görülüyor.

