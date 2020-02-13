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Bağdat’ta Kadınlardan Gösteri

13.02.2020 23:15 | Son Güncelleme

Iraklı kadınlar, Şii lider Mukteda el Sadr’ın cinsiyet temelli ayrımcılık çağrıları karşısında Bağdat’ta sokağa çıktı. Yüzlerce kadın yolsuzluk ve cinsiyet temelli ayrımcılık karşısında yaptıkları protestoya BM’den destek istedi

Bağdat’ta Kadınlardan Gösteri

Iraklı kadınlar, Şii lider Mukteda el Sadr’ın cinsiyet temelli ayrımcılık çağrıları karşısında Bağdat’ta sokağa çıktı.

Yüzlerce kadın yolsuzluk ve cinsiyet temelli ayrımcılık karşısında yaptıkları protestoya BM’den destek istedi.

Meclisteki Şii bloğun lideri Sadr’ın Pazar günü, Irak’taki gösterilerde kadın ve erkeklerin birarada olmasını eleştirmesinin ardından kadınlar yeniden sokağa döküldü. Erkekler de yanlarında durarak kadınlara destek verdi.

Kadınlar Irak’taki mevcut siyasi sistemi protesto etti. Bağdat’ın yanı sıra Nasiriye’de de gösteriler yapıldı.

Bağdat’ta ve Şiiler’in çoğunlukta olduğu Irak’ın güney kentlerinde düzenlenen kitlesel protesto gösterileri 1 Ekim’den itibaren başladı.

O tarihten bu yana en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Can kayıplarının nedenlerinin başında Irak güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullanması geliyor.

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