BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmen Kardeşlik Ocağında "Kerkük Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Kerkük'ten gelen ses sanatçıları yöresel Türkmen ezgileri okurken, folklor gösterisi ve şiir dinletisi de yapıldı.

AA muhabirine konuşan Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Necdet Bayatlı, "Kerkük Günü demek, Kerkük ve çevresindeki Türkmen ilçe ve kasabaları da demek. Ocak olarak, geçtiğimiz aylarda sırasıyla Telafer, Kifri, Tuzhurmatu ve Erbil günleri düzenlemiştik. 2019 yılının ilk etkinliği de "Kerkük Günü" etkinliği olsun istedik." dedi.

Bağdat'ta bulunan Türkmenlerin yanı sıra Kerkük ve diğer Türkmen bölgelerinden çok sayıda vatandaşın etkinliğe katıldığını ifade eden Bayatlı, "Devam ettireceğimiz bu tür etkinliklerle Türkmenlerin sosyal bağlarını pekiştirmeye katkı sunmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da "Kerkük'ü bir an bile düşünmediğimiz yok. Kerkük'ün ne derdi ne sıkıntısı varsa, bu aynen Türkiye'de hissediliyor. Arzumuz, artık Kerkük'ün sıkıntıları aşıp tüm Türkmeneli ile birlikte birlik ve refaha kavuşması." ifadelerini kullandı.

