Bağdat’ta masaj salonunu basan grup binayı ateşe verdi

Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezinde bir masaj salonunu basan eli sopalı bir grup, binayı ateşe verdi.

İran’a yakınlığıyla bilinen ve son dönemde sosyal medya üzerinde ABD askerlerine lojistik destek sağlayan tırlara bombalı saldırı düzenleyen silahlı grubun hedefi, bu kez başkent Bağdat’taki masaj salonu oldu. Yaklaşık 50 kişiden oluşan maskeli grup, dün akşam ellerinde sopalarla Bağdat’ın merkezindeki el-Kerrade semtinde yer alan masajı salonunu bastı. Salonda çalışan kadın ve erkekleri sopayla dövmeye başlayan grup üyeleri, kadınların saçlarını keserek sokak ortasında linç etmeye çalıştı. Grup daha sonra binayı ateşe verirken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Görgü tanıkları söz konusu salonda çalışanların hepsinin yaralandığını söyledi.

