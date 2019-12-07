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Bağdat'ta maskeli kişiler, göstericilere ateş açtı: 16 ölü, 45 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.12.2019 01:42 | Son Güncelleme

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde, maskeli kişilerce eylemcilere ateş açıldı.

Irak, (DHA)- Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde, maskeli kişilerce eylemcilere ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 16 gösterici hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Tahrir Meydanı’nda toplanan göstericilere, iddiaya göre meydandan geçen plakasız araçlardan ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 16 kişi hayatını kaybederken, 45 gösterici de yaralandı. Plakasız araçlardan ateş açanların yüzlerinde maske olduğunu öğrenildi.

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