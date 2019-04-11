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Bağdat'ta "Mescid-i Aksa Festivali" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 21:19 | Son Güncelleme

Bağdat'ta "Mescid-i Aksa Festivali" düzenlendi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mescid-i Aksa Festivali düzenlendi.

"Barış Dolu Bağdat'tan Başlıyoruz, Aksa'nın Etrafında Buluşuyoruz" sloganıyla düzenlenen festivale Iraklı bazı siyasetçi ve akademisyenlerin yanı sıra Bağdatlı aileler katıldı.

Mescid-i Aksa ile ilgili şiir dinletisi yapılan festivalde, kitap ve fotoğraf sergisi de düzenlendi.

Aksa festivali kapsamında bir grup genç Filistin'e özgü yöresel halk oyunu performansı sergiledi, Iraklı çocuklar da tiyatro gösterisi sahneledi.

AA muhabirine konuşan Bağdat Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Salah Duleymi, bu festivalin Mescidi Aksa ve Filistinlilerle dayanışma ve onlara sevgi mesajı taşıdığını ifade ederek, "Iraklılar olarak onlarla aynı kaderi paylaştığımızı iletmek istiyoruz. En temel meselemiz her zaman Mescid-i Aksa olmuştur." dedi.

Bağdat'ta Mescid-i Aksa ile dayanışma etkinliklerinin uzun zamandır yapılmadığını dile getiren Duleymi, "Bugünkü festival bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Mescid-i Aksa ile dayanışma içerisinde olmak dini ve ahlaki görevimizdir." ifadelerini kullandı.

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Aksa Festivali Bağdat ırak

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