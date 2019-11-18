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Bağdat’ta özel bir medya şirkete roketli saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 09:56 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ın Kerrade bölgesindeki bir medya prodüksiyon şirketine düzenlenen roketli saldırıda 1 kişinin yaralandığı belirtildi.Irak güvenlik kaynakları, bir aydan fazladır protestoların sürdüğü başkent Bağdat’ın Kerrade bölgesinde yer alan bir medya prodüksiyon şirketine roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.Bağdat polisinden bir kaynağa göre, gece saatlerinde bazı dünya ve Arap kanalları için yayın yapan bir medya prodüksiyon şirketinin binasına roket düşmesi sonucu bir kişinin yaralandığını öğrenildi.

Bağdat’ta özel bir medya şirkete roketli saldırı: 1 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın Kerrade bölgesindeki bir medya prodüksiyon şirketine düzenlenen roketli saldırıda 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
Irak güvenlik kaynakları, bir aydan fazladır protestoların sürdüğü başkent Bağdat’ın Kerrade bölgesinde yer alan bir medya prodüksiyon şirketine roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Bağdat polisinden bir kaynağa göre, gece saatlerinde bazı dünya ve Arap kanalları için yayın yapan bir medya prodüksiyon şirketinin binasına roket düşmesi sonucu bir kişinin yaralandığını öğrenildi. Roketin düşmesi sonucu şirket binasının önündeki bir araçta da hasar meydana geldiği bildirildi.
Öte yandan, yerel basında çıkan haberlerde roketin yabancı misyonların ve hükümet tesislerinin yer aldığı Yeşil Bölge’ye düştüğü belirtilmişti. Irak güvenlik kaynakları roketin Yeşil Bölge’ye düştüğüne ilişkin çıkan haberleri yalandı.

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