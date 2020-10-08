Bağdat’ta patlama: 1 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir aracın hedef alındığı patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bağdat Polis Müdürlüğü, başkentin doğusundaki Kesre ve Ataş bölgesinde bir sivil aracı hedef alan patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın aracın altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu meydana geldiğini belirten polis kaynakları, sürücünün hayatını kaybettiğini ve araçta bulunan oğlunun ağır yaralandığını söyledi.

Irak’ın birçok yerinde terör saldırıları meydana gelirken, saldırıların çoğunu hiçbir taraf üstlenmiyor. Güvenlik yetkilileri saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor.

