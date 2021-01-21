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  4. Bağdat’ta patlamada ölenlerin sayısı 32’ye yükseldi

Bağdat’ta patlamada ölenlerin sayısı 32’ye yükseldi

21.01.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta Tayaran Meydanı’nda bulunan pazar yerinde meydana gelen çifte saldırıda ölenlerin sayısı 32’ye, yaralıların sayısı ise 110’a yükseldi.Irak’ın başkenti Bağdat’ın kent merkezinde çifte intihar saldırısı gerçekleştirilmişti.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Tayaran Meydanı’nda bulunan pazar yerinde meydana gelen çifte saldırıda ölenlerin sayısı 32’ye, yaralıların sayısı ise 110’a yükseldi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kent merkezinde çifte intihar saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 32’ye yükseldi. Irak Sağlık Bakanı Hasam Muhammed el-Temimi, Bağdat’taki hastanelere 110 yaralı ile 32 ölünün gönderildiğini bildirildi. Yaralanan 110 kişiden sadece 36 kişinin hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü aktaran Sağlık Bakanı, yaralıların büyük bir kısmının taburcu olduğu ve yaralılar arasında Sağlık Bakanlığının personellerinin bulunmadığını söyledi.

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