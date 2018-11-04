HABER

Bağdat'ta patlamalar: 8 ölü, 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 23:53 | Son Güncelleme

Bağdat'ta patlamalar: 8 ölü, 16 yaralı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen patlamalarda 8 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Bağdat Polis Gücü'ne bağlı Üsteğmen Hatem el-Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ta 6 ayrı noktada çeşitli şekillerde patlamalar meydana geldiğini söyledi.

Cabiri, Bağdat'ın kuzeyindeki Aden Meydanı ve Şule semtinde iki patlama meydana geldiğini ifade ederek, söz konusu patlamalarda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığını aktardı.

Başkentin doğusundaki Sadr, Meştel ve Habibiye semtlerinde de birer patlama meydana geldiğini bildiren Cabiri, Habibiye semtindeki olayda, bir minibüse yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini belirtti. Cabiri, söz konusu 3 patlamada, 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Cabiri, ayrıca başkentin güneyindeki Turas semtinde yer alan alışveriş merkezi yakınında bir bombanın patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Söz konusu patlamaların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, Cabiri, terör eylemlerinin DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğine işaret etti.

Irak'ta Bağdat yönetimi, Aralık 2017'de yaptığı açıklamada ülkenin tüm topraklarının DEAŞ'ın elinden alındığını duyurmuştu. Ancak DEAŞ terör örgütü, zaman zaman ülkedeki uyuyan hücreleriyle kanlı eylemlerini sürdürüyor.

PARTNERSadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...Sadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...
Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!
İzmir'de 'Tartı şenliği' düzenlendiİzmir'de 'Tartı şenliği' düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat DEAŞ terör örgütü ırak patlama

En Çok Okunan Haberler

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Saat 08.00'de başlıyor

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Saat 08.00'de başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Yalova'da esrarengiz ölüm! 4. kattan çarşafla inmeye çalışan kadın beton zemine çakıldı

Yalova'da esrarengiz ölüm! 4. kattan çarşafla inmeye çalışan kadın beton zemine çakıldı

Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.