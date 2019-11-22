Bağdat’ta protesto gösterilerinde 4 kişi daha öldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta devam eden protesto gösterilerinde 4 kişi daha hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı protesto yapan eylemcilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 4 kişi daha hayatını kaybetti. Çıkan olaylarda yaklaşık 40 kişi de yaralandı. Hükmet tesisleri, ABD Büyükelçiliği ve diğer yabancı misyonların bulunduğu korumalı Yeşil Bölge’ye giren protestocuları dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 4 kişi daha hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi de yaralandı.

Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle başlayan gösteriler, hükümeti düşürme eylemine dönüştü. Protestoları yatıştırmak için hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, hükümeti düşürmeyi amaçlıyor.

Irak’ta Ekim ayında başkent Bağdat ile güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 330’dan fazla kişinin gaz bombası ve gerçek mermi sonucu öldürülmesi tepkiye neden olmuştu. Başta Uluslararası Af Örgütü ve diğer insani örgütler güvenlik güçlerinin sert müdahalesini eleştirerek Irak yönetimini gaz bombalarını göstericileri dağıtmak yerine öldürmek için kullanmakla suçlamıştı.

