Bağdat'ta Protestoculara Silahlı Bıçaklı Saldırı

Bağdat’ta hükümeti protesto eden göstericilerin toplanma alanı olarak kullandığı bir binada göstericilere bir grubun ateş açması ve saldırması sonucu ilk belirlemelere göre en az 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. 70'den fazla kişi de yaralandı.

Ölenlerden 3'ünün Tahrir Meydanı'nda bulunan polis memurları olduğu açıklandı. Yetkililer henüz saldırganların kimliklerinin tespit edilemediğini söyledi.

Tahrir Meydanı’nda göstericilerin bulunduğu binaya gelen silahlı kişiler, burada bulunan kişilere ateş açtı ve bıçaklı saldırıda bulundu. Olayda en az 20'den fazla kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırganların olay yerine bir kamyonetle geldiği belirtiliyor.

Olay yerine giden çok sayıda ambulans yaralanan göstericileri çevredeki hastaneler taşırken olay yerindeki bazı tıp fakültesi öğrencilerinin de yaralılara müdahale ettiği belirtiliyor.

AFP Haber Ajansı’na konuşan genç öğrencilerden biri bıçakla yaralanmış en az 5 kişiye acil müdahalede bulunduğunu söyledi.

Irak'ta Ekim ayının başından bu yana ülkede su, elektrik gibi temel hizmetlerin yoksunluğunu ve yolsuzlukları protesto gösterileri düzenleniyor. Göstericilere bugüne de polisin müdahalesi sonucu 400'e yakın kişi hayatını kaybetti

