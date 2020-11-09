Bağdat’ta silahlı saldırı: 11 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Iraklı güvenlik yetkilileri, Bağdat’ın batısındaki el-Rıdvaniye bölgesinde Sünni Haşdi Aşairi güçlerine terör örgütü DEAŞ mensupları oldukları belirtilen bir grup silahlı kişi tarafından saldırı düzenlendiğini açıkladı. Silahlı grupların bölgedeki kontrol noktasına el bombası atmasının ardından çıkan çatışmada 5 Haşdi Aşairi güçleri mensubu ve 6 sivilin öldüğü belirtildi.

Saldırıyı henüz hiçbir taraf üstelenmezken Iraklı yetkililer ülkedeki terör saldırıların arkasında DEAŞ’ın bulunduğunu kaydetti.

