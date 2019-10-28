Bağdat’ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi 

Irak’ta hükümet karşıtı protestolar nedeniyle başkent Bağdat’ta gece yarısından sabah 6’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İki hafta aradan sonra 4 gün önce yeniden başlayan protestolara katılan yüzlerce kişi kent merkezindeki Tahrir Meydanı’nı doldurdu. Irak’ta Ekim ayında başlayan protestolarda bugüne dek 200’den fazla kişi öldü.

Çoğunluğunu lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gruba polis güçleri gazla müdahale etti. Irak’ta bir yıl önce göreve başlayan Başbakan Adil Abdülmehdi, sözcüsü aracılığıyla, okullarda eğitimi kesintiye uğratanların en sert şekilde cezalandırılacağını açıkladı.

Bağdat ve güneyindeki Şii şehirlerinde ekonomik zorlukları protesto etmek için Ekim başında sokağa çıkağa çıkan binlerce eylemci, iki haftalık aradan sonra Cuma günü yeniden gösterilere başlamıştı.

Pazar gecesi boyunca sokakları dolduran protestoculara yönelik güvenlik güçlerinin sert bir müdahalesi gözlenmedi. Ancak sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde gazla müdahalede bulunulduğu görüldü. Hükümet karşıtı gösterilerde sadece geçen hafta sonuda 74 kişi hayatını kaybetti. Böylece protestoların başladığı Ekim ayı boyunca ölenlerin sayısı 231’e yükseldi.

