Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bağdat Operasyon Komutanlığı bir haftadan fazla bir süredir uygulanan sokağa çıkma yasağının bu sabahtan itibaren kaldırıldığını duyurdu. Operasyonlardan sorumlu Komutan Kays Mahmedavi, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının vatandaşlarla güvenlik güçleri arasındaki işbirliği sonucu alındığını belirtti.

Irak’ta 10 günden fazla süredir aralıksız devam eden hükümet karşıtı protesto gösterileri yine gece boyunca devam etti. Başkent Bağdat’ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’ye giden protestocular, Cumhuriyet Köprüsü’nü geçmeye çalıştı. Güvenlik güçlerinin protestoculara gaz bombası atması sonucu çok sayıda kişi gazdan etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Olaylı gecede 1 kişi hayatını kaybetti.

KERBELA'DA YİNE KANLI GECE

Protesto gösterilerinin yaşandığı güneydeki Kerbela kentinde ise valilik binasını basmaya çalışan protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 10’dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları 2 kişinin kafalarına isabet eden gaz bombası sonucu öldüğünü de belirtti.