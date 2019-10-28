Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Irak’ın başkenti Bağdat başta olmak üzere güney illerinde de 3 gündür devam eden protesto gösterilerini dindirmeye çalışan hükümet, gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bağdat Operasyonlar Komutanı Kays Mahmadavi tarafından yapılan açıklamada bugün saat 00.00’dan sabaha kadar kentte sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirterek, yasağın göstericiler arasına provokatör sızdığı bilgisi üzerine alındığını ve amaçlarının protestocuları korumak olduğunu söyledi. Bağdat’tan önce Kerbela kentinde de sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Öte yandan başkentteki Nisur meydanına toplanan protestocuların güvenlik güçleri meydana giden bütün yolları tel örgü ile kapattı.

Başbakan Abdülmehdi’nin devlet kurumları ve öğrencileri mesai yapmaya çağrısına rağmen bu sabah başkent Bağdat’ta toplanan öğrencilere sert müdahale edildiğini iddia eden Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği birçok sayıda öğrencinin biber gazından etkilenerek hastanelere kaldırıldığını belirtti. Öğrencilere yapılan sert müdahalenin insan haklarına aykırı olduğunu söyleyen İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, sosyal medyada bulunan görüntülerin araştırılması ve ihlal yapanların cezalandırılmasını istedi.

Irak’ta 3’üncü gününe giren protesto gösterilerine ilişkin açıklama yapan, Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği hükümet karşıtı protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 74’e çıktığını duyurmuştu.

