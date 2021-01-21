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Bağdat’ta son 3 yılın en büyük intihar saldırıları: En az 20 ölü

21.01.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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Bağdat’ta son 3 yılın en büyük intihar saldırıları: En az 20 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kalabalık bir pazarda düzenlenen iki intihar saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Bağdat'ta en son Ocak 2018'de bu çapta bir intihar saldırısı düzenlenmiş, aynı meydanda 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kalabalık bir pazarda düzenlenen iki intihar saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Polisin kovaladığı intihar eylemcileri, girdikleri Tayaran Meydanı'nda üzerlerindeki patlayıcıları ateşledi.

Bağdat'ta en son Ocak 2018'de bu çapta bir intihar saldırısı düzenlenmiş, aynı meydanda 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Irak'ta bir yıla yakın süredir devam eden kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte meydandaki ikinci el kıyafet pazarında normalin üstünde bir kalabalık vardı.

Yaralılar kent genelinde çok sayıda hastaneye götürüldü.

Map### Saldırıyı üstlenen olmadı

Henüz saldırıyı üstlenen olmasa da şüpheler IŞİD üzerinde yoğunlaşıyor.

Irak hükümeti, IŞİD ile mücadelesinde 2017 sonunda zafer ilan etmişti.

Örgüt artık Irak'ta herhangi bir toprak parçasını kontrol etmese de kırsal kesimlerdeki hücreleri zaman zaman kolluk kuvvetlerini hedef alıyor.

IŞİD'in ABD liderliğindeki koalisyon ve İran destekli milislerin yardımıyla yenilmesinden sonra bu tip intihar saldırıları azalmıştı.

Örgüt bir dönem Irak ve Suriye'de, yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığı, 88 bin kilometrekarelik bir alanı kontrol ediyordu.

Irak ordusu, saldırganların kovalanırken kendilerini patlattığını açıkladı

Saldırılar, Irak'ta genel seçimin Haziran'dan Ekim'e ertelenmesinden kısa bir süre sonra düzenlendi.

Hükümet, yeni seçmenlerin kayıtlarının yapılması ve yeni siyasi partilerin de erken seçime katılabilmeleri için bu yönde bir karar almışitı.

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