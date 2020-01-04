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  4. Bağdat’ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi

Bağdat’ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Bağdat’ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi

BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat’ta, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

Bağdat’ın merkezi Cadiriye’deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.

Cenaze töreninde sık sık “Amerika’ya hayır” ve “İsrail’e hayır” ile “En büyük şeytan Amerika” sloganları atıldı.

Tören sonrası cenazeler Kerbela kentine götürülecek. Mühendis’in cenazesi ise Necef’te toprağa verilecek.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ebu Mehdi el-Mühendis ırak kasım süleymani

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