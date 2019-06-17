Bağdat'ta yakılan çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor

BAĞDAT (AA) – HAYDAR KARAALP – Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplanan çöplerin gelişigüzel şekilde yakılması, şehirde hava kirliliğine neden olurken pek çok hastalığa da davetiye çıkarıyor.

ABD'nin 2003'teki işgali sonrası toplanan çöplerin atık veya geri dönüşüm merkezleri yerine hiçbir planlama olmaksızın rastgele boş alanlara bırakıldığı Bağdat'ta, özellikle şehrin güneyi ile güneydoğusundaki Muasker Reşid ve Basmaya bölgesinde bulunan boş araziler, belediye veya özel şirketler tarafından toplanan çöplerin atıldığı en önemli noktalardan biri olarak biliniyor.

Bağdat bir süredir bu alanlarda toplanan çöplerin kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından yakılması sonrası oluşan olumsuz şartları tartışıyor.

Yakılan çöplerden yükselen dumanlar kadim başkentin birçok noktasından rahatça görülebiliyor.

Bağdatlılar yetkililerden bu konuda bir an önce gereken önlemleri almalarını isterken, Bağdat Belediyesi ve hükümet ise sessizliğini koruyor.

- Dumanlar iki kilometre uzaklıktan görülebiliyor

Başkentte çöplerin atıldığı alanlardan biri olan Bağdat'ın güneydoğusundaki Musaker Reşid (Reşit Askeri Kampı) bölgesinden yükselen dumanlar, daha iki kilometre uzaklıktan rahatça görülebiliyor.