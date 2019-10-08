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Bağdat’ta Yeşil Bölge ve bazı caddeler yeniden açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 14:50 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir haftadan fazla süredir devam eden hükümet karşıtı protesto gösterileri nedeniyle kapatılan hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu “Yeşil Bölge” yendin trafiğe açıldığı bildirildi.Başkent Bağdat’ta 1 Ekim’den başlayan ve daha sonra güney illerine sıçrayan hükümet karşıtı gösterilerin şiddetlenmesi ardından kapatılan “Yeşil Bölge”, gösterilerin dinmesi ardından bugün yeniden açıldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir haftadan fazla süredir devam eden hükümet karşıtı protesto gösterileri nedeniyle kapatılan hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu “Yeşil Bölge” yendin trafiğe açıldığı bildirildi.
Başkent Bağdat’ta 1 Ekim’den başlayan ve daha sonra güney illerine sıçrayan hükümet karşıtı gösterilerin şiddetlenmesi ardından kapatılan “Yeşil Bölge”, gösterilerin dinmesi ardından bugün yeniden açıldı. Bu arada Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, başkentte bir haftadır kapatılan bazı caddelerin yeniden trafiğe açıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, Tayaran Meydanı, Nizal Caddesi, Endülüs meydanı ve Sinek köprüsü yeniden trafiğe açıldı.
Irak’ta başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güney illerinde bir haftadan fazladır devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinden 110’dan fazla kişi hayatını kaybederken 6 binden fazla kişi de yaralandı.
Ülkede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dışında internet erişimi kesilmişti.

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