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Bağdat'ta Yeşil Bölge yeniden trafiğe açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 09:27 | Son Güncelleme

Bağdat'ta Yeşil Bölge yeniden trafiğe açıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kapatılan hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge yeniden trafiğe açıldı.

Irak resmi haber ajansına göre, hükümet binalarının yanı sıra birçok yabancı misyon temsilciliklerinin de yer aldığı ve günlerdir kapalı tutulan Yeşil Bölge, bu sabah yeniden trafiğe açıldı.

Yeşil Bölge, 1 Ekim'de "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle başlayan gösteriler nedeniyle trafiğe kapatılmıştı.

Başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Yeşil Bölge

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