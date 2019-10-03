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Bağdat'ta Yeşil Bölge'de patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:25 | Son Güncelleme

Bağdat'ta Yeşil Bölge'de patlama

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, patlama Yeşil Bölge'nin iki füze ile hedef alınması sonucu meydana geldi. Saldırıda can ya da kaybı olmadığı aktarıldı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Myles Caggins de yaptığı yazılı açıklamada, korunaklı Yeşil Bölge'de patlama meydana geldiğini doğruladı. Caggins, koalisyon tesislerinin patlamadan zarar görmediğini belirtti.

Irak makamları olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Başkent Bağdat'ta bu sabah hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Yeşil Bölge

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