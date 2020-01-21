Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye 3 Roket İsabet Etti

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binaları ve yabancı ülkelerin diplomatik misyonlarının bulunduğu Yeşil Bölge içine 3 roket isabet etti. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği binasının da bulunduğu bölgede patlama sesi duyuldu. Güvenlik kaynaklarına göre, bölgeye 3 Katyuşa roketi isabet etti. Roketlerin Yeşil Bölge içinde bir yere isabet etmesinin ardından ABD Büyükelçiliği’nin siren sistemi aktive oldu. Güvenlik kaynaklarına göre, olayda can kaybı yaşanmadı.

İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 8 Ocak günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD operasyonunda öldürülmesi ve sonrasında da Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu iki askeri üsse yönelik İran’ın misilleme saldırısının ardından bölgede gerilim yüksek.

