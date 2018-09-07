Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın ortasında yer alan Yeşil Bölge'ye 3 füzeli saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, saldırıda herhangi bir yerin hasar görmediği, can kaybı olmadığı belirtildi.
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