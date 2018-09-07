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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 01:23 | Son Güncelleme

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın ortasında yer alan Yeşil Bölge'ye 3 füzeli saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda herhangi bir yerin hasar görmediği, can kaybı olmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Yeşil Bölge

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