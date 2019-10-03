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Bağdat'ta yoğun güvenlik önlemlerine rağmen gösteriler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağına karşın protestolar sürerken, Tahrir Meydanı ve çevresinde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor - Irak güvenlik güçleri, Tahrir Meydanı'nda gösterileri görüntülemek isteyen AA ekibine izin vermedi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ve yoğun güvenlik önlemlerine rağmen hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin talimatıyla sabahtan itibaren geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bağdat'ta gösteriler yer yer sürüyor.

Gösterilerin üçüncü gününde cadde ve meydanlarda güvenlik önlemleri de artırılmış durumda.

Tahrir Meydanı ve çevresinde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

- AA ekibine engel

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, gösterileri görüntülemek için gittiği Tahrir Meydanı'nda engelle karşılaştı.

Irak güvenlik güçleri, AA ekibinin gösterileri görüntülemesine izin vermedi.

Bağdat'taki gösterilerin öğleden sonra yeniden tırmanması bekleniyor.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetti.

Bağdat ve özellikle güneydeki vilayetlerde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 200'den fazla kişi de yaralandı.

Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde de bu sabah sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Bağdat gösteriler

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