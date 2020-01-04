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  4. Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. Can kaybı yok.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. Can kaybı yok.

04.01.2020 20:33 | Son Güncelleme

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırılar düzenlendi. Can kaybı yok.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. Can kaybı yok.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. Can kaybı yok.

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