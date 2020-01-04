Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. Can kaybı yok.

Ba\u011fdat'taki ABD B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi yak\u0131nlar\u0131na ve ABD askerlerinin kald\u0131\u011f\u0131 Beled Askeri \u00dcss\u00fc'ne f\u00fczeli sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi. Can kayb\u0131 yok.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERSevi\u015fme sahnesi olay oldu! Ya\u015f\u0131yla \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Irak'ta ABD'ye pe\u015f pe\u015fe f\u00fczeli sald\u0131r\u0131lar! Ruhani: ABD'nin ak\u0131ls\u0131zca giri\u015fimi, b\u00f6lgenin sars\u0131lmas\u0131na yol a\u00e7acak
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