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Bağdat'taki "ABD işgalinden kalma beton bariyerler" kaldırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 17:23 | Son Güncelleme

Bağdat'taki "ABD işgalinden kalma beton bariyerler" kaldırılıyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD işgali sırasında, güvenlik gerekçesiyle kamu binaları önüne yerleştirilen beton bariyerler kaldırılıyor.

Bağdat'ta Dışişleri Bakanlığı önünde bulunan beton bariyerler, Irak Başbakanlığına bağlı Özel Operasyonlar Komutanlığı tarafından kaldırılmaya başlandı.

Özel Operasyonlar Komutanlığında görevli General Casim es-Sadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdat Operasyonlar Gücü Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle Bağdat ve çevre bölgelerindeki resmi devlet binaları önüne yerleştirilen beton bariyerleri kaldırıyoruz." dedi.

Sadi, diğer kamu binalarının önündeki bariyerlerin de kaldırılacağını dile getirdi.

Bağdat genelinde ABD'nin ülkeyi işgal tarihi 2003'ten sonra artan şiddet olaylarından dolayı devlet binalarının önüne çok sayıda kontrol noktası ve beton bariyer yerleştirilmişti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin talimatı üzerine kamu binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin de bir bölümü trafiğe açılmıştı. Araçlar, bu bölümden akşam saat 17.00 ile sabah 05.00'e kadar geçiş yapabiliyor.

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Bağdat ırak

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