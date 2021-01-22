HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağdat’taki çifte intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

Bağdat’taki çifte intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

22.01.2021 09:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ın başkent Bağdat’ta 32 kişinin ölümüyle ve 110 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kanlı intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.Irak’ın başkenti Bağdat’ta pazar yerinde dün iki intihar bombacısı tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.

Irak’ın başkent Bağdat’ta 32 kişinin ölümüyle ve 110 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kanlı intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta pazar yerinde dün iki intihar bombacısı tarafından saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırı sonucu 32 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralanmıştı. Kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. DEAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, pazar yerindeki çifte saldırının ’Ebu Yusuf el-Ensari’ ile ’Muhammed Arif e-Mücahit’ tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Başbakan el-Kazımi’den sert tepki
Saldırı sonrası açıklama yapan Başbakan Mustafa el-Kazımi, saldırıya “sert ve güçlü bir yanıt” verileceği uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan el-Kazımi, Irak halkının terör örgütü DEAŞ karşısında ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini belirterek, “Iraklıların temiz kanını dökmeye sert ve yıkıcı karşılığımız olacak” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!
Türk Telekom arıza kayıt hattına nasıl ulaşılır?Türk Telekom arıza kayıt hattına nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Barış Murat Yağcı yeni işiyle şaşırttı!

Barış Murat Yağcı yeni işiyle şaşırttı!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Bakan Gül'den 'Enis Berberoğlu' kararı ile ilgili açıklama

Bakan Gül'den 'Enis Berberoğlu' kararı ile ilgili açıklama

Kartal'da feci olay: İntihar notu bırakıp denize atladı

'Sizi seviyorum' notu yazıp denize atladı

'Pes' dedirten duyarsızlık! 112'yi yemek siparişi için arıyorlar

'Pes' dedirten duyarsızlık! 112'yi yemek siparişi için arıyorlar

MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı (Bedelli askerlik yeri sorgulama 2021)

MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

8 bin depreme neden olan Kırkağaç fayının üzeri yerleşime kapandı

8 bin depreme neden olan fay hattı yerleşime kapandı

'Sinop'ta gök taşı düştü' iddiası! Satışa çıkardı

'Sinop'ta gök taşı düştü' iddiası! Satışa çıkardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.