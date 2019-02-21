Bağdat'taki Geylani ve İmam-ı Azam külliyelerinin restorasyonu

Etrafı yüksek duvarlarla çevrili geniş bir avlu içinde yer alan külliyede çok sayıda Osmanlı motifleri yer alıyor. Külliyede, özellikle cami ve türbe kubbelerinde meydana gelen hasarlar, TİKA tarafından aslına uygun şekilde restore ediliyor.

Serdar Çam, daha sonra Şeyh Abdulkadir Geylani Külliyesi'ndeki Geylani türbesini ziyaret ederek, dua okudu. TİKA Başkanına, ziyareti sırasında, Geylani türbesi üzerinde yaklaşık 2 yıl bekletilen bir örtü de hediye edildi.

Çam, külliyeye gerçekleştirdiği ziyarette, Geylani'nin torunlarından Seyyid Abdurrahman Geylani ile bir araya geldi. Seyyid Geylani, görüşme sonrası Çam'a, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

BAĞDAT (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde restorasyonu süren Bağdat'taki Şeyh Abdulkadir Geylani Külliyesi'ni ziyaret etti.

TİKA Başkanı Çam, Geylani Külliyesi'nin ardından, Azamiye'deki İmam-ı Azam Ebu Hanife Külliyesi'ni de ziyaret etti.

Çam, burada Irak Büyük Din Alimleri Dava ve Fetva Fıkıh Konseyi (Sünni) Başkanı Ahmet el-Taha ile görüştü. Çam, külliyede bulunan camiyi de gezerek, TİKA'nın restorasyonunu yapacağı yerleri inceledi.

Ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çam, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde Geylani Külliyesi'ndeki restorasyon çalışması başladı. İnşallah ikincisi de burada başlamış olacak. Bu restorasyon, dünyadaki binlerce Müslümanın buradan istifade ettiği, kültür, ilim ve irfan diyarı olan Bağdat'ta almış olduğu tüm güzelliklerin devamı olacak." dedi.

Bağdat'ın, tarih boyunca birçok okulun kurulduğu, bilim adamlarının bulunduğu, dünya bilim ve irfanına katkı sağlayan bir şehir olduğunu ifade eden Çam, burada sağlanan huzur ve barışın devamında çalışmaların süreceğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan İmam-ı Azam Külliyesi şeyhlerinden Abdulvahap el-Taha da restorasyon çalışmalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA'nın, İmam-ı Azam Külliyesi'ndeki restorasyon çalışmalarında, yapıların sağlamlaştırılarak aslına uygun olarak ihya edilmesi planlanıyor. TİKA'nın yapacağı restorasyon çalışması kapsamında külliye içinde yer alan türbe ve cami kapıları da yenilenecek.

