Bağdat’taki gösterilerde 1 kişi öldü

Bağdat’ta bugün erken saatlerde başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ediyor. Yeşil Bölge’ye giren protestocular meclis binası önünde toplanırken, yaşanan şiddet olaylarında 1 protestocu hayatını kaybetti.

Ekim ayının başından itibaren şiddetli protesto gösterilerine sahne olan Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı göstericiler yine sokağa döküldü. Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge’ye giren protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldı. Meydana gelen şiddet olaylarında 1 gösterici hayatının kaybederken 30’den fazla kişi de biber gazından etkilenmeleri sonucu hastanelere kaldırıldı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde cuma namazından sonra geniş çaplı gösterilerin yapılması bekleniyor. Bağdat ile güneydeki bazı kentlerde 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında 157 kişi hayatını kaybederken 5 bin 494 kişi ise yaralanmıştı.

