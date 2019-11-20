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Bağdat’taki güvenlik güçleri Ahrar Köprüsü’nü kontrol altına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:13 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, güvenlik güçleri göstericilerin yerleştiği Yeşil Bölge’ye giden güzergahtaki Ahrar Köprüsü’nü kontrol altına aldı.Irak’ta hükümet karşıtı protesto gösterilerine sahne olan başkent Bağdat’ta 2 günlük sessizlik sabahın erken saatlerinde tekrar bozuldu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, güvenlik güçleri göstericilerin yerleştiği Yeşil Bölge’ye giden güzergahtaki Ahrar Köprüsü’nü kontrol altına aldı.
Irak’ta hükümet karşıtı protesto gösterilerine sahne olan başkent Bağdat’ta 2 günlük sessizlik sabahın erken saatlerinde tekrar bozuldu. Hükümet tesisleri, ABD Büyükelçiliği ve diğer yabancı misyonların bulunduğu korumalı Yeşil Bölge’ye giden Ahrar Köprüsü sert müdahale sonrası güvenlik güçlerinin kontrolü altına geçti.
Güvenlik güçlerinin protestocuların kontrolü altındaki 3 köprüden biri olan Ahrar Köprüsü’nü boşaltmak için biber gazı ve gerçek mermi kullanması sonucu, çok sayıda protestocunun yaralandığı belirtildi. Güvenlik ekiplerinin daha sonra Reşit Caddesi’nden Sinek Köprüsü’ne doğru yürüdüğü bildirildi.
Yeşil Bölge’ye giden Sinek ve Cumhuriyet köprüleri de göstericilerin kontrolünde bulunuyor. Hükümeti düşürmek için Yeşil Bölge’ye girmeye çalışan binlerce protestocu Tahrir Meydanı’nda toplanıyor. Irak İçişleri Bakanlığı 24 Ekim’de ilan ettiği teyakkuz durumunu dün sonlandırmıştı. Göstericiler, başta başkent Bağdat olmak üzere birçok kentte devam eden gösteriler sırasında İran’ın ülkedeki egemenliğine yönelik tepkilerini de dile getiriyor.
Irak’ta 1 Ekim’den bu yana başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde, Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre 300’den fazla kişi hayatını kaybederken 15 bine yakın kişi de yaralandı.

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