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Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilere müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 18:10 | Son Güncelleme

Irak güvenlik güçleri, başkent Bağdat'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta ikinci gününde devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Bağdat'ta "yaşam koşullarının iyileştirilmesi" talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde de devam etti. Göstericiler dün olduğu gibi yine güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Güvenlik güçleri, Tahrir, Tayaran, Hallani ve Endülüs meydanları başta olmak üzere birçok alanda toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Iraklı kadınların barışçıl tutumun korunması amacıyla eylemlere katılması da kolluk kuvvetlerini güç kullanmaktan alıkoymadı.

Kentte bazı yollar ulaşıma kapatılırken internet erişiminde de zaman zaman kesintiler oluyor.

Bu arada Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin de katıldığı Ulusal Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplantısı devam ediyor.

- Dünkü bilanço: 3 ölü, 100'den fazla yaralı

Bağdat'ta güvenlik güçlerinin, dün hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Benzer protestolar ülkenin güneyindeki Basra, Meysan, Zikar, Divaniye ve Kerbela'da da düzenlenmişti.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat ve birçok vilayette gerçekleşen gösteriler hakkında acil inceleme başlatıldığı bildirilmişti.

Başbakan Abdulmehdi, sükunet çağrısında bulunarak, Irak ve halkına karşı fırsat kollayanlara imkan verilmemesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Twitter'dan yaptığı açıklamada, barışçıl gösterinin anayasal garanti altında olduğunu, Iraklı gençlerin iyileştirme ve istihdam beklentisi içinde olduklarını belirterek, "Bu meşru istekleri yerine getirmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

- Sosyal medya üzerinden örgütlendiler

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sen de çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarını şu ana kadar hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi.

Irak'ta en büyük halk tabanına sahip Şii lider Mukteda es-Sadr'ın temsilcileri de söz konusu gösterilere katılmayacaklarını duyurmuştu.

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