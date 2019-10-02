Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilere müdahale

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta ikinci gününde devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Bağdat'ta "yaşam koşullarının iyileştirilmesi" talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde de devam etti. Göstericiler dün olduğu gibi yine güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Güvenlik güçleri, Tahrir, Tayaran, Hallani ve Endülüs meydanları başta olmak üzere birçok alanda toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Iraklı kadınların barışçıl tutumun korunması amacıyla eylemlere katılması da kolluk kuvvetlerini güç kullanmaktan alıkoymadı.

Kentte bazı yollar ulaşıma kapatılırken internet erişiminde de zaman zaman kesintiler oluyor.

Bu arada Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin de katıldığı Ulusal Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplantısı devam ediyor.

- Dünkü bilanço: 3 ölü, 100'den fazla yaralı

Bağdat'ta güvenlik güçlerinin, dün hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.