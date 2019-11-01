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Bağdat’taki protestolar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:10 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri ilk haftasını tamamlarken, Yeşil Bölge’ye yakın Tahrir Meydanı’nda binlerce kişi eylemlerin devam ettirdi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri ilk haftasını tamamlarken, Yeşil Bölge’ye yakın Tahrir Meydanı’nda binlerce kişi eylemlerin devam ettirdi. Son günlerde hastaneye kaldırılan yaralılardan 4’ünün bugün tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybettiği açıklandı.
Başkent Bağdat’taki protestocuların akın ettiği Tahrir Meydanı’na cuma namazından sonra yüzlerce kişinin daha geldiği belirtildi. Göstericileri dağıtmak ve hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge’yi korumakla görevli güvenlik güçlerinin az sayıda gaz bombası kullandığı gözlense de bir kişi daha kafasına isabet eden gaz bombası sonucu yaşamını yitirdi.
İran aleyhine sloganlar atan göstericiler, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile General Kasım Süleymani posterlerine ayakkabıyla vurdu.
Öte yandan protestolarda yaşanan şiddet olayları sonucu hastaneye kaldırılan 4 yaralının tedavi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybettiği kaydedildi.
Ekim ayında başkent Bağdat ile güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 250’den fazla kişinin gaz bombası ve gerçek mermi sonucu öldürülmesi tepkiye neden olmuştu. Uluslararası Af Örgütü, Irak yönetimini gaz bombalarını göstericileri dağıtmak yerine öldürmek için kullanmakla suçlamıştı.

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