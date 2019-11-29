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Bağdat'taki Tahrir Meydanı'ndan "Güle güle Adil" sesleri yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 18:16 | Son Güncelleme

Bağdat'taki Tahrir Meydanı'ndan "Güle güle Adil" sesleri yükseliyor

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa kararı sonrası, başkent Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'nda "Güle güle Adil" sloganları atıldı.

Tahrir Meydanı'nı dolduran Iraklılar Abdulmehdi'nin istifa kararı sonrası sevinç gösterileri düzenledi.

Iraklı gösterici Murtaza Lami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdulmehdi'nin istifa kararının memnuniyet verici olduğunu ancak taleplerinin bununla sınırlı kalmadığını söyledi.

- "Devleti soyanların hepsinin yargılanmasını istiyoruz"

Lami, "İlk günden bu yana Abdulmehdi'nin istifasını istiyorduk. Bu, gecikmiş bir karar ve sadece taleplerimizden birinin karşılanması anlamına geliyor. Devleti soyanların hepsinin yargılanmasını istiyoruz." dedi.

Bundan sonrasında artık ülkeyi bir erken seçim sürecinin beklediğini dile getiren 29 yaşındaki Lami, muhtemel bir seçimde mevcut siyasilerin yer almasını kesinlikle istemediklerini ifade etti.

- Sokaklar boşalacak mı?

Irak'ta Abdulmehdi'nin istifa kararı sonrası göstericilerin sokakları boşaltıp boşaltmayacağı tartışılıyor.

Iraklı gösterici Fehed Hüseyin, Meclis'ten Başbakan'ın istifa kararını ivedilikle kabul etmesini ve tüm kabineden güvenoyunun çekilmesini istediklerini söyledi.

Hüseyin, "Tüm taleplerimiz yerine gelene kadar sokağı terk etmeyeceğiz." diye konuştu

- Zikar Polis Müdürü de istifa etti

Öte yandan Başbakan Abdulmehdi'nin memleketi olan Zikar'ın Polis Müdürü Muhammed el-Kureyşi istifa ettiğini duyurdu.

Zikar Polis Müdürlüğü Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kureyşi'nin görevinden istifa ettiği bildirildi.

Kureyşi'nin istifa kararının, Zikar'daki gösteriler sırasında çok sayıda eylemcinin hayatını kaybetmesine neden olan polis şiddetinden kaynaklandığı aktarıldı.

- Sadr'ın Meclis'teki grubu harekete geçti

Bu arada Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu milletvekilleri (54) hükümetten güvenoyunun çekilmesi için Meclis'te imza topladığını açıkladı.

Başbakan Abdulmehdi'nin yazılı istifa kararını göndermesi sonrası Irak Meclisi'nin olağanüstü oturumla toplanması bekleniyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi yazıyı Meclis'e göndereceğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi Bağdat ırak

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