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Bağdat'taki turizm fuarında "aslan payı" Türkiye'nin

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız: "Fuarda Türkiye gerçekten katılım açısından aslan payına sahip" "Fuar, Türkiye'nin sadece İstanbul ve Antalya'dan ibaret olmadığını göstermek için bir fırsat"

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta 12 ülkenin katılımıyla düzenlenen uluslararası turizm fuarına Türkiye'den 7 turizm şirketi katıldı.

Uluslararası Bağdat Fuar Merkezi'nde düzenlenen 4.Turizm Fuarı'nın açılışı, Irak Kültür, Turizm ve Eserler Bakanı Abdulemir el-Hamdani tarafından yapıldı.

Fuar alanını gezen Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fuarda Türkiye gerçekten katılım açısından aslan payına sahip." dedi. Elektronik vize ve vize başvuru merkezleri gibi uygulamalarla Iraklılara kolaylıklar getirildiğine işaret eden Yıldız, "Tüm bunlar Türkiye'ye seyahati kolaylaştırdı. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 170 bin Iraklı seyahat için Türkiye'ye gitti." diye konuştu.

"Fuar, Türkiye'nin sadece İstanbul ve Antalya'dan ibaret olmadığını göstermek için bir fırsat." diyen Yıldız, Iraklılara Ege, Karadeniz ve Güneydoğu'daki turizm bölgelerinin de tanıtılacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu fuarda, 7 şirketimizin katılımıyla böyle bir profili yakaladığımızı düşünüyorum. Verdiğimiz vize sayılarından da hareketle bu yıl da Türkiye'ye olan teveccühün olumlu yönde bir artışla devam edebileceğini görebiliyoruz. Daha çok çalışacağız. Türkiye'ye seyahat eden yabancılar arasında Iraklıların önemli bir paya sahip olmasını istiyoruz."

Öte yandan İstanbul merkezli MENAVİZE şirketi temsilcisi Kani Kafkas ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da elektronik vize işlemleri yaptıklarını anlattı.

Kafkas, "Ana faaliyet alanımız Bağdat. Irak vatandaşlarını mağdur etmeden ve Dışişleri Bakanlığının verdiği yetkiye göre elektronik vize veriyoruz. Bu yıl Irak'taki altyapımızı daha da güçlendirdik." diye konuştu.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Mısır, Lübnan, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, İran, Belarus, Rusya, Tayland ve Fransa'dan 78 şirketin katıldığı 4.Turizm Fuarı üç gün sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Turizm Fuarı

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