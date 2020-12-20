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Bağdat’taki Yeşil Bölge saldırısında evler ve otomobiller zarar gördü

20.12.2020 22:23 | Son Güncelleme:
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’yi hedef alan roketli saldırıda çevrede bulunan evler ve otomobiller zarar gördü.Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi hedef alan roketli saldırıda çevrede bulunan çok sayıda ev ve araç zarar gördü.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’yi hedef alan roketli saldırıda çevrede bulunan evler ve otomobiller zarar gördü.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi hedef alan roketli saldırıda çevrede bulunan çok sayıda ev ve araç zarar gördü. Yetkililer, Yeşil Bölge’ye toplam 5 adet katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendiğini ve 2 roketin ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına konuşlanan C-RAM tipi hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini belirtti.

Roketlerden birinin ABD Büyükelçiliği binası yakınlarına düştüğünü belirten yetkililer, diğer roketlerin ise bir eve ve 3 bölgede bulunan bir otoparka düştüğünü kaydetti. Saldırının El-Reşit bölgesinden gerçekleştirildiğini ifade eden yetkililer, saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Görgü tanıkları ise, otoparka düşen roketin şarapnellerinin Yeşil Bölge’deki Cadriye bölgesine isabet ettiğini belirtti.

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