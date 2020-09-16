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Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 20:01 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği dahil yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye bir katyuşa roketinin düştüğü duyuruldu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği dahil yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye bir katyuşa roketinin düştüğü duyuruldu. Roketin Yeşil Bölge’deki el-Kadisiye konut kompleksinde yer alan bir apartmana düştüğü belirtilirken, saldırının el-Amil semtinden gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, bölgede maddi hasar oluştuğu ifade edildi.
Irak’ta 3 Ocak’ta ABD tarafından İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ABD askeri üsleri ve misyonları sık sık saldırılara maruz kalıyor. ABD, saldırıların arkasında İran’a yakınlığıyla bilinen Iraklı Şii silahlı grupların olduğunu iddia ediyor.

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