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Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı

20.12.2020 21:34 | Son Güncelleme:
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Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye 3 adet Katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendi.Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Yeşil Bölge’ye roketli saldırı yapıldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye 3 adet Katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Yeşil Bölge’ye roketli saldırı yapıldı. Yetkililer, ABD Bağdat Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ve Irak hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye 3 adet Katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırıya ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına konuşlandırılan hava savunma sistemi ile karşılık verildi.

Irak’ta 3 Ocak 2020’de Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in ABD’nin düzenlediği operasyon ile öldürülmesinin ardından ABD misyonları ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırılar arttı.

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