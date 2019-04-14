Bağdat'tan Kerkük'e üst düzey ziyaret

KERKÜK (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin enerjiden sorumlu yardımcısı ve Petrol Bakanı Samir el-Gadban'ın başkanlığında bir heyet Kerkük'ü ziyaret etti.

Gadban, beraberindeki heyetle Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi ile bir araya geldikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümet için önemli olan Kerkük'ün durumunun en iyi hizmetin verilebileceği ve güvenlik istikrarına kavuşacağı bir seviyeye gelmesidir ." ifadelerini kullandı.

Kerkük'ün Irak merkezi hükümeti için önemli bir kent olduğunu, hizmet ve kalkınma projelerin hızlandırılmasına önem verdiklerini dile getiren Gadban, tüm etnik ve mezhep grupların yaşadığı Kerkük'ün küçük bir Irak olduğunu söyledi.

Hükümetin, özellikle terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan bölgelerde başlatılacak projelere öncelik vereceğini belirten Gadban, kalkınma ve yeniden imar çalışmalarının önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracaklarını yineledi.

Gadban'a Kerkük ziyaretinde Elektrik Bakanı Luay el-Hatib, Su Kaynakları Bakanı Cemal el-Adili, İçişleri Bakanı Yardımcısı Akiş el-Hazreci eşlik etti.

