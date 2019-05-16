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Bağdat'tan Şam'a 8 yıl sonra yeniden uçuşlar başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 21:45 | Son Güncelleme

Bağdat'tan Şam'a 8 yıl sonra yeniden uçuşlar başlıyor

BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat ile Suriye'nin başkenti Şam arasındaki uçak seferlerinin 8 yıl aranın ardından 2 gün sonra yeniden başlayacağı duyuruldu.

Irak Hava Yolları Sözcüsü Leys Ruabayi, yaptığı basın açıklamasında, Bağdat-Şam direkt uçuşlarının 8 yıl aradan sonra 18 Mayıs Cumartesi günü yeniden başlayacağını belirtti.

Bağdat ile Şam arasındaki uçuşların haftada 1 kez gerçekleşeceğini kaydeden Rubayi, Suriye'de bulunan Iraklı gurbetçi sayısının fazla olmasından dolayı söz konusu uçuşların önemli olduğunu ifade etti.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndan Şam'a en son uçuş Aralık 2011'de gerçekleşmişti.

Suriye Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da uçuşların yeniden başlamasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

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Bağdat ırak Şam Uçak Seferleri

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