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Bağımız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2019 12:06 | Son Güncelleme

"KKTC'yi Kıbrıs Türk devleti olarak dünyaya tanıtmamız, müzakere masasından kalkmamız ve müzakerelere artık kapıyı kapamamız lazım"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "KKTC'yi Kıbrıs Türk devleti olarak dünyaya tanıtmamız, müzakere masasından kalkmamız ve müzakerelere artık kapıyı kapamamız lazım." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Libya ile yapılan anlaşmaların Kıbrıs'ın geleceği ile de ilgili olduğunu söyledi.

Libya'da bir iç savaşın devam ettiğine dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakatı" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı imzaladığını hatırlattı.

Yılmaz, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bu anlaşmaların arkasında durabilmesi için yenilmemesi gerektiğini ifade ederek, AB ülkeleri başta olmak üzere hiçbir ülkenin bu anlaşmadan memnun olmadığını dile getirdi.

Bu anlaşmanın bir şekilde iptal edilmesinin bile söz konusu olabileceğini belirten Yılmaz, bir kazanım elde edilmişken başka unsurların da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, petrol, doğal gaz bulunan Akdeniz'in giderek bir çatışma alanına dönüştüğünü ifade ederek, ileride bir metrekarelik bir alan için ülkelerin savaşabileceğini de savundu.

Bu konuda Türkiye'nin elini sağlam tutması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin elini güçlendirecek, KKTC ile ilgili bir önerisi bulunduğunu belirtti. Libya ile yapılan anlaşmaların yaşayabilmesi için yapılması gerekenler olduğunun altını çizen Yılmaz, "Madem siz Güney Kıbrıs Rum kesimine ambargoyu kaldırıyorsunuz, madem Akdeniz'de artık bir metrekarelik bir deniz alanı savaş sebebi olacak bir noktaya gidiyor. O zaman bizim de elimizi çabuk tutmamız ve KKTC'yi Kıbrıs Türk devleti olarak dünyaya tanıtmamız, müzakere masasından kalkmamız ve müzakerelere artık kapıyı kapamamız lazım." diye konuştu.

Yılmaz, müzakerelerin KKTC'nin varlığını sulandırdığını iddia ederek, bu anlaşmadan çekilmek ve Kıbrıs Türk Devleti'ni dünyaya tanıtmak gerektiğini bildirdi. "Libya'daki kazanımla KKTC'de bu gelişme olmadığı zaman bunlar çöpe gidecektir." diyen Yılmaz, deniz yetki alanlarının Kıbrıs'ta bir federasyon kurulması durumunda korunamayacağını söyledi.

Bir referanduma gidilerek KKTC halkına da devlet olup olmama isteklerinin sorulabileceğini belirten Yılmaz, bundan sonra halkın iradesinin dünya ile paylaşılabileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin Libya'da atılan adımı destekleyecek bu büyük adımı atması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu adım atılmazsa Libya anlaşmasının çöpe atılabileceğini ileri sürdü.

Yılmaz, dünyanın bütün kuvvetlerinin Akdeniz'e yığıldığını ifade ederek, KKTC konusunun ulusal güvenlik haline dönüştüğünü kaydetti.

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Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz KKTC TBMM UHM ulusal mutabakat hükümeti

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