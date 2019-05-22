ALİ BALLI - Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, uyuşturucuyla mücadelede seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "İlkokul, ortaokul öğretmeni, antrenör ve başta anne baba olmak üzere, çocuklarımızı bilinçlendirerek, bilgilendirerek bağımlı olmadan da yaşanabilecek bir hayatın olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

"Bağımlılıkla Mücadelede Sporun Önemi" konulu seminerlerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde lise öğrencileriyle buluşan Ilıcak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlere sporun faydalarını anlattıklarını söyledi.

Özellikle spor yapan gençlerin, gelecek hayatlarında daha başarılı olduğunu onlara kanıtlamaya çalıştıklarını belirten Ilıcak, "Avrupa ve dünya olimpiyatlarıyla, gerek Türkiye gerekse dünyadaki şampiyonlarla, doping kullanmadan spor yapılabileceğini ispatlıyoruz." dedi.

- "Bağımlı olmadan da yaşanabilecek bir hayat var"

Türkiye'de son yıllarda uyuşturucuya karşı çok ciddi savaş açıldığına işaret eden Ilıcak, şöyle konuştu: