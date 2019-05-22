ALİ BALLI - Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, uyuşturucuyla mücadelede seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "İlkokul, ortaokul öğretmeni, antrenör ve başta anne baba olmak üzere, çocuklarımızı bilinçlendirerek, bilgilendirerek bağımlı olmadan da yaşanabilecek bir hayatın olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." dedi.
"Bağımlılıkla Mücadelede Sporun Önemi" konulu seminerlerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde lise öğrencileriyle buluşan Ilıcak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlere sporun faydalarını anlattıklarını söyledi.
Özellikle spor yapan gençlerin, gelecek hayatlarında daha başarılı olduğunu onlara kanıtlamaya çalıştıklarını belirten Ilıcak, "Avrupa ve dünya olimpiyatlarıyla, gerek Türkiye gerekse dünyadaki şampiyonlarla, doping kullanmadan spor yapılabileceğini ispatlıyoruz." dedi.
- "Bağımlı olmadan da yaşanabilecek bir hayat var"
Türkiye'de son yıllarda uyuşturucuya karşı çok ciddi savaş açıldığına işaret eden Ilıcak, şöyle konuştu:
"Bu savaşın çoğu kazanıldı. Türkiye'de atölyeler tamamen ortadan kalktı ama yurt dışından gelen uyuşturucuya mani olamıyoruz. O yüzden de seferberlik ilan ettik. İlkokul, ortaokul öğretmeni, antrenör ve başta anne baba olmak üzere, çocuklarımızı bilinçlendirerek, bilgilendirerek bağımlı olmadan da yaşanabilecek bir hayatın olduğunu anlatmaya çalışıyoruz."
Avrupa ve dünya çapında bazı organizasyonlar yaptıklarına da değinen Ilıcak, "40-45 branşta bize üyeliği olan spor kulüplerimiz var. Bodrum ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de birtakım spor organizasyonları yaptık. Okullarda konferanslar veriyoruz. Federasyon olarak maddi bekletimiz yok, gönüllülük esasına göre çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
- "İçişleri Bakanımızın lafı çok etkili oldu"
Ilıcak, ülkede uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin şunları kaydetti:
"15 yıldır kolluk kuvvetlerince uyuşturucuyla mücadelede çok ciddi mesafeler katedildi. Özellikle Güneydoğu'da hatta Ege'de çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemek üzere hazırlanan merdiven altı imalathaneler, atölyeler vardı, buralar yok edildi. İçişleri Bakanımızın bir lafı var, bunu çok önemsiyorum. Bence okul önlerindeki torbacıların ayağını kesen o laftı. Şunu söylemişti 'Okul önlerine giden torbacıyı yakalayın, ayağını kırın.' Bu laf son derece etkili oldu. Demek ki bazen kolluk kuvvetlerinin yanı sıra ciddi, sert tedbirler almak lazım."
Uyuşturucunun yanında bugünün en önemli sorunlarından birinin de bilgisayar bağımlılığı olduğuna işaret eden Ilıcak, insanların bundan kitap okuyarak ve spor yaparak kurtulabileceğini vurguladı.
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