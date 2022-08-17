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Bağımlı yaptığı hastalarına iğrenç tacizlerde bulunuyordu! O doktorun cezaevindeki ölümü de tartışma yarattı

17.08.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD New York’ta hastalarını güçlü ilaçlara bağımlı hale getirip 6 hastasına cinsel saldırı, taciz ve tecavüzden hüküm giyen 68 yaşındaki nörolog Ricardo Cruciani tüm dünyada gündem olmuştu. Her detayı dehşete düşüren olaylarda yeni bir gelişme yaşandı. Cruciani, hapishanede intihar ederek öldü. Doktorun yaptıklarının yanı sıra ölümü de ülkede büyük bir gündem ve tartışma yarattı. İşte detaylar…

Bağımlı yaptığı hastalarına iğrenç tacizlerde bulunuyordu! O doktorun cezaevindeki ölümü de tartışma yarattı

Nöroloji uzmanı Dr. Ricardo Cruciani’nin hastalarına yaptıkları yalnızca ABD’de değil tüm dünyada kan dondurmuştu. Doktorun, New York City hastanesinde ve New Jersey ve Pennsylvania'daki tesislerde altı kadın hastayı manipüle ve istismar ettiği tespit edilmişti. Olayların ortaya çıkmasının ardından hüküm giyen doktorun ölümü de büyük bir olay oldu. Cezaevinde intihar ederek ölen doktorun, ölümünün gerçekten bir intihar olup olmadığı tartışılıyor. İşte korkunç olayla ilgili tüm detaylar…

VERDİĞİ İLAÇLARLA KENDİNE BAĞIMLI HALE GETİRDİ, SONRA DA...

CNN’nin haberine göre; doktorun, hastalarının kronik ağrılı hastalıklarla başa çıkmasına yardım etmesi gerekiyordu. Ancak doktor, psikiyatrik eğitimini kadın hastalarını manipüle etmek için kullandı. Olayların başında doktorun, hastalarını elle taciz ettiği ve zorla öptüğü öğrenildi. Bununla da kalmayan doktor, kadın hastalarına güçlü ağrı kesici ilaçları çok fazla reçete etti. Böylece hastalarını o güçlü ilaçlara bağımlı hale getirdi. Bu noktada hastaları, başka hiçbir doktor kendilerine bağımlılıkları sebebiyle ihtiyaç duydukları miktarda ilaç reçete etmediği için yalnızca doktor Cruciani’ye gidebildiler. Hastaların ifadelerinden yola çıkılarak gerçekleştirilen yargılamanın ardından doktorun hastalarına cinsel saldırı ve cinsel istismarda bulunduğu ve onlara tecavüz ettiği ortaya çıktı. Doktor, bütün bu suçlamalarda birlikte toplamda 12 suçlamadan suçlu bulundu.

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Aynı zamanda Drexel Üniversitesi Nöroloji Departmanı eski başkanı da olan doktor, bundan önce Philadelphia’da hastalara cinsel istismardan da suçlu bulunmuş ve 2017 yılında yedi yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştı.

Hastalarına yardımcı olması gerekirken adeta dehşeti yaşatan ve hayatlarını karartan doktor, hastalarına tecavüz etti ve üstlerindeki kontrolünü devam ettirebilmek için aşırı güçlü ağrı kesici ilaçlar yazdı.

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CEZAEVİNDE ÖLDÜ

Canavar ruhlu doktor, Rikers Island Hapishanesi'nde öldü. Doktorun asılarak öldüğü bildirildi. Ancak ölümüne ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı. Doktor, cezası kesinleşene kadar Rikers Island Hapishanesi’nde tutuluyordu. Söz konusu hapishane, çok sayıda ölüm, şiddet ve acımasız koşullar nedeniyle ünlü olmuş bir hapishane olduğu için doktorun ölümü de büyük bir gündem yarattı. Konuyla ilgili açıklama yapan avukatı, doktorun intihar gözetimi altına alınmasını istediklerini söyledi. Ancak bu koşulların sağlanmadığını aktaran avukat, koruyucu önlemler alınmış olsaydı bugün bu tartışmaların yaşanmıyor olacağını da sözlerine ekledi. Avukat, doktorun ölümüne ilişkin bir soruşturma çağrısında da bulundu. Bakanlık ise doktorun ölümüne neden olan koşulları belirlemek üzere bir soruşturma yürütüleceğini duyurdu.

Doktorun ölümünde intiharın neden gerçekleştiğine dair tüm koşulların belirlenmesi gerektiğine yönelik tartışmalar sürerken bazı çevreler ise Cruciani'nin intihar gözetimi altına alınmamış olmasını eleştirdi. Eleştirilerden bir tanesi de; ciddi yüksek profilli suçla karşı karşıya kalan mahkumlara yönelik intihar gözetimi uygulanması gerektiği ancak bunun sağlanmamış olmasının ciddi soruları gündeme getirdiği yönünde. Konunun yönetimsel bir başarısızlık olduğunun açık olduğu da savunuluyor.

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Doktor taciz uyuşturucu
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