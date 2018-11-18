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Bağımlılığa karşı farkındalık yaratmak için futbol turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 11:00 | Son Güncelleme

MERKEZİ Avcılar’da bulunan Bağımlılığa Karşı Eğitim Yardımlaşma ve Korunma Derneği (Bağ-Der) öncülüğünde düzenlenen kamu kuruluşlarında çalışanların oluşturduğu takımların katıldığı  ‘Özgür Hayatlar Farkındalık Halı Saha Futbol Turnuvası’ başladı.

Bağımlılığa karşı farkındalık yaratmak için futbol turnuvası

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- MERKEZİ Avcılar’da bulunan Bağımlılığa Karşı Eğitim Yardımlaşma ve Korunma Derneği (Bağ-Der) öncülüğünde düzenlenen kamu kuruluşlarında çalışanların oluşturduğu takımların katıldığı ‘Özgür Hayatlar Farkındalık Halı Saha Futbol Turnuvası’ başladı.
Bağımlılıktan kurtulan gençler ve ailelerinin yanı sıra risk altındaki bütün genç ve ailelerinin devlet kurumlarının yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla düzenlenen turnuva başladı. Bağımlılıktan kurtulan gençlere yalnız olmadıklarını hissettirerek, moral vermeyi amaçlayan turnuvaya destek veren yöneticilere plaketleri verildi. Turnuvanın ilk maçında Küçükçekmece kız futbol takımı, Bağ-Der’in desteği ile bağımlılıktan kurtulan gençlerin oluşturduğu ekip ile karşılaştı.
Avcılar Kaymakamlığı, Avcılar Emniyet Müdürlüğü, Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü, Popsav Vakfı (Sanatçılar), Ulusal-Yerel Gazeteciler, Avcılar Kulüpler Birliği Veteran ve Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi ekiplerinin de mücadele edeceği turnuva, 25 Kasım’da oynanacak final maçı ve ödül töreni ile sona erecek. Bağ-Der Başkanı Öztürk Karahan, bağımlı gençlerin kurtarılması için her kesim ile işbirliği yaptıklarını, bu turnuva ile aynı zamanda bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

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