"Bağımlılığa Karşı Rehabilite Merkezleri, zorunlu kılınmalı"

İSTANBUL (AA) - Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Platformu Başkanı Yasemin Öney Cankurtaran, uyuşturucuyla mücadele konusunda milli seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Cankurtaran, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan yerel seçimler öncesinde uyuşturucuyla mücadele konusunda belediyelere acil çözüm çağrısında bulundu.

Madde kullanımına başlama yaşının 9'a kadar indiğini öne süren Cankurtaran, belediyelere yaptığı çağrı ve önerinin bütün partilere yönelik olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye, sentetik uyuşturucuya bağlı ölümlerde Avrupa birincisi. Uyuşturucu kullanımına başlamanın alt sınırı 9 yaşa kadar inmiş durumda. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Türkiye'de uyuşturucu kullanımı 2011'den bu yana 17 kat arttı. Yine resmi verilere göre Türkiye'de 2007-2016 arasında 2 bin 148 kişi uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak gerçek sayının daha fazla olduğunu düşünüyoruz. 3-4 lira gibi rakamlara bulunan sentetik uyuşturucuların sokaklara inmesiyle yoksul semtlerde de uyuşturucu kullanımı adeta patladı. Milli seferberlik ilan edilmesi gereken bir konu varsa o da uyuşturucuyla mücadeledir. Çünkü bu sorun geleceğimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi ve aile birliğimizi tehdit ediyor."