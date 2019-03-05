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"Bağımlılığı Tuş Et" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:52 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşilay Haftası nedeniyle "Bağımlılığı Tuş Et" temalı afiş ve müzik yarışması düzenledi.

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşilay Haftası nedeniyle "Bağımlılığı Tuş Et" temalı afiş ve müzik yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye girenler hediyelerle ödüllendirildi.

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Yeşilay haftası kapsamında organize edilen "Bağımlılığı Tuş Et" temalı afiş ve müzik yarışması sonuçlandı. Yarışma için saat 14.00'te okulun konferans salonunda ödül töreni düzenledi. Törene, AK Parti Bahçelievler Belediye Başkanı Adayı ve Bahçelievler Yeşilay Şube Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkıkçı, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Baştürk'ün yanı sıra okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Yarışma afiş ve müzik dalı olarak iki ayrı başlıkta düzenlendi. Müzik dalında Grup Bark birinci olurken, afiş dalında 12-C sınıfı öğrencisi Mehmet Kahraman birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere hediye takdim edilerek ödüllendirildi.

"TELEFON VE İNTERNET ARTIK HAYATIMIZIN BİR PARÇASI"

Afiş dalında dereceye girerek birinci olan 12-C sınıfı öğrencisi Mehmet Kahraman, " Telefon ve internet artık hayatımızın bir parçası. İnsanlar bunu artık az ve öz bir şekilde yararlı bir şekilde kullanmalıdır. İyi bir çalışma yaptığımı düşünüyorum" dedi.

"TOPLUMU BİLİNÇLENDİRMEK VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Baştürk ise, "Yeşilay'ın bağımlılıklar noktasında yaptığı çalışmaları hepimizin malumu. Biz de okul olarak gücümüzün yettiğince öğrenci ve velilerimizi sosyal medya aracılığıyla tüm toplumu bilinçlendirmek farkındalık oluşturmak için değişik çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri de afiş ve müzik yarışması" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ KONULARINDAN BİR TANESİDİR BAĞIMLILIK"

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkıkçı, "Sizlerin yaklaşık 2-3 yıldır kafa yorduğunuz ve okul olarak bir farkındalık oluşturmaya başladığınız konu hem dünyanın hem de ülkemizin en önemli konularından bir tanesidir, bağımlılık. Bu hangi bağımlılık olursa olsun. İster madde bağımlılığı ister teknoloji bağımlılığı veya diğer bağımlılıklar. Bizim dünyada sağlıklı bir yaşamı oluşturabilmemiz için bunlarla kesinlikle mücadele etmemiz lazım. Biz bunu hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hem okullarımız olarak sizlerle birlikte ve bize dışarıdan destek veren diğer sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"GENÇLERİMİZİ BİLİNÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

AK Parti Bahçelievler Belediye Başkanı Adayı ve Bahçelievler Yeşilay Şube Başkanı Hakan Bahadır, bağımlılıkla alakalı okullarda, seminerler, konferanslar verdiklerini ve gençlerde o ışığı gördüklerini söyledi. Bahadır, "Bugün okulumuza 2.'si yapılan bağımlılıkla alakalı resim, karikatür ve müzik ödül töreni için geldik. Geçen sene tuşlara değil kalplere dokundu. Bu sene de bağımlılığı tuş et sloganıyla karikatür ve müzik töreni yapıldı. Gerçekten biz bağımlılıkla alakalı okullara gidiyoruz, seminerler, konferanslar veriyoruz ama gençlerimizdeki o ışığı görüyoruz. Karikatürlerde ve müzikte çok harika vurgular var. Gençlerimizi bilinçlendirmek istiyoruz ama bakıyoruz ki gençlerimiz bilinçlenmiş hepsi bağımlılığa karşı durumda" dedi.

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